RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генштаб узнал об "интересном решении" России для пополнения потерь

Фото: Генштаб ВСУ узнал об интересном решении пополнения подразделений армии РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российское военное руководство с целью выигрыша времени на подготовку и сплочение мобилизованного личного состава приняло интересное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По имеющимся данным, потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, пополняют за счет представителей так называемых "силовых структур", действующих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Обеспечение административно-полицейского режима во временно оккупированном регионе будет возложено на подразделения ФСБ России.

Напомним, что в Министерстве обороны России подтвердили потерю российскими войсками Лимана Донецкой области и заявили, что украинские военные продолжают наступление на Донбассе.

Также сообщалось, что до объявления мобилизации Россия в войне против Украины потеряла более 50 тысяч солдат. Более 100 тысяч "подготовленных воинов" получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойска РФ