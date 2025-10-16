Генштаб про бої в Покровську: місто стає новим кладовищем російської армії

На Покровському напрямку триває запекла оборонна операція Сил оборони України. Російські війська зазнають колосальних втрат, намагаючись прорватися до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах", - розповіли військові.
З даними штабу, у самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися в місті.
Генштаб зазначив, що у таких умовах особливо важливою є робота українських операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп.
"Серед тих, хто мужньо та професійно тримають цей відтинок фронту воїни 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку. На відео - епізоди їхньої бойової роботи", - зауважили в Генштабі.
Як зазнали в штабі, на території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.
Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів:
Українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника.
Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі дронів.
Зауважимо, що днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що українські війська продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку, відбиваючи атаки противника та завдаючи йому значних втрат.
До того ж на початку місяця Генштабу надав прогноз щодо того, яким буде осінньо-зимовий наступ росіян.