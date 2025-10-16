Генштаб о боях в Покровске: город становится новым кладбищем российской армии

Сейчас Покровск становится еще одним большим кладбищем для российской армии. Тысячи оккупантов ликвидируются на окраинах города и в прилегающих населенных пунктах", - рассказали военные.

По данным штаба, в самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами противника, который не прекращает попыток закрепиться в городе.

Генштаб отметил, что в таких условиях особенно важна работа украинских операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп.

"Среди тех, кто мужественно и профессионально держат этот отрезок фронта воины 138-го центра спецназначения Военной службы правопорядка. На видео - эпизоды их боевой работы", - отметили в Генштабе.

Проводятся стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия

Как отметили в штабе, на территории Покровского района Донецкой области Силы обороны Украины проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности на территории города Покровск и в его окрестностях, так и меры активной обороны.

Всего в ходе операции, которая длится с 21 августа 2025 года, Силы обороны обезвредили не менее 13 945 российских оккупантов:

8402 - безвозвратно,

5419 - ранены,

124 - пленные.

Украинские защитники освободили 182,8 кв км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв км зачищено от ДРГ противника.

Также враг потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 - мототехники, а также более 4 тысяч дронов.