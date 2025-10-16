ua en ru
Генштаб о боях в Покровске: город становится новым кладбищем российской армии

Украина, Четверг 16 октября 2025 14:11
Генштаб о боях в Покровске: город становится новым кладбищем российской армии Фото: украинские военные держат оборону Покровска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Покровском направлении продолжается ожесточенная оборонительная операция Украины. Российские войска несут колоссальные потери, пытаясь прорваться в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас Покровск становится еще одним большим кладбищем для российской армии. Тысячи оккупантов ликвидируются на окраинах города и в прилегающих населенных пунктах", - рассказали военные.

По данным штаба, в самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами противника, который не прекращает попыток закрепиться в городе.

Генштаб отметил, что в таких условиях особенно важна работа украинских операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп.

"Среди тех, кто мужественно и профессионально держат этот отрезок фронта воины 138-го центра спецназначения Военной службы правопорядка. На видео - эпизоды их боевой работы", - отметили в Генштабе.

Проводятся стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия

Как отметили в штабе, на территории Покровского района Донецкой области Силы обороны Украины проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности на территории города Покровск и в его окрестностях, так и меры активной обороны.

Всего в ходе операции, которая длится с 21 августа 2025 года, Силы обороны обезвредили не менее 13 945 российских оккупантов:

  • 8402 - безвозвратно,
  • 5419 - ранены,
  • 124 - пленные.

Украинские защитники освободили 182,8 кв км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв км зачищено от ДРГ противника.

Также враг потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 - мототехники, а также более 4 тысяч дронов.

Ситуация на фронте

Заметим, что на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, отражая атаки противника и нанося ему значительные потери.

К тому же в начале месяца Генштаб предоставил прогноз относительно того, каким будет осенне-зимнее наступление россиян.

