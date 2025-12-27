Більше 60 боєзіткнень та обстріли прикордонних сіл Сумщини: яка ситуація на фронті

За даними Генштабу, противник продовжує штурмувати позиції українських військ, зокрема на Північно-Слобожанському та Курському напрямках було здійснено 62 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував українські позиції поблизу Стариці, Вовчанська, Приліпки та в напрямку Григорівки, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбник атакував поблизу Середнього, Новоселівки, Дружелюбівки, Ставок та Дробишевого, дві спроби просування були відбиті, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку триває бій у районі Серебрянки, а на Краматорському - дві атаки в районах Васюківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог 12 разів атакував у районах Костянтинівки, Олександро-Шультине, Плещіївки та в напрямку Софіївки й Степанівки, три бої тривають.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 19 атак у районах Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлина, Удачного, Молодецького, Філії та в напрямку Нового Шахового, Дорожнього, Родинського, Гришиного, один бій триває.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Ялти, Вишневого, Привільного, Рибного та в напрямку Андріївки-Клевцового, два бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники зупинили три спроби ворога просунутись в районах Гуляйполя та Білогір’я, ще три бої тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках Сили оборони відбили по одній та дві атаки відповідно.

На інших ділянках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

За останні дні активність російських загарбників зросла по всіх напрямках фронту.

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Рогізне, Уланове, Гірки Сумської області, зазначили у Генштабі.