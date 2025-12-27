ua en ru
Мінус 5 танків і 1240 ворогів: Генштаб ЗСУ оновив статистику на 27 грудня

Україна, Субота 27 грудня 2025 07:40
Мінус 5 танків і 1240 ворогів: Генштаб ЗСУ оновив статистику на 27 грудня Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Втрати ворога продовжують зростати. Оновлені дані Генштабу свідчать про значне скорочення живої сили, техніки та озброєння, включно з авіацією, артилерією та безпілотними системами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Втрати особового складу

Згідно з оприлюдненою інформацією, орієнтовні втрати противника в живій силі сягнули близько 1 203 310 осіб. За останню добу цей показник збільшився ще на 1240.

Авіація та флот

Від початку повномасштабних бойових дій противник позбувся 434 літаків і 347 вертольотів. Також підтверджено втрату 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів, що істотно обмежує можливості на морі.

Танки та бронетехніка

Кількість знищених танків досягла 11 464 одиниць, ще п'ять було виведено з ладу за останню добу. Втрати бойових броньованих машин становлять 23 823, що відображає інтенсивність наземних боїв.

Артилерія та ракетне озброєння

Противник втратив 35 542 артилерійські системи, з яких 33 - за останню добу. Також зафіксовано знищення 4107 крилатих ракет і 1579 реактивних систем залпового вогню.

Безпілотники та ППО

Особливу увагу привертають втрати в сегменті безпілотників: знищено 95 539 апаратів оперативно-тактичного рівня, включно зі ще 205 за останню добу. Крім того, виведено з ладу 1264 засоби протиповітряної оборони.

Логістика та спецтехніка

Втрати автомобільної техніки та автоцистерн сягнули 71 612 одиниць, з них 158 - за останню добу. Також знищено 4029 одиниць спеціальної техніки.

Нагадуємо, що в Україні розглядають запуск виробництва артилерійських боєприпасів калібру 105 мм, яке за наявності державного замовлення може значно посилити забезпечення Сил оборони необхідними снарядами.

Зазначимо, що в ніч на 27 грудня російські війська завдали масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння, під атаку потрапила і Київська область, повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник, зазначивши, що противник цілеспрямовано б'є по об'єктах критичної інфраструктури та житловій забудові.

