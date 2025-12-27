Более 60 боестолкновений и обстрелы приграничных сел Сумщины: какая ситуация на фронте

За 27 декабря российские захватчики совершили 62 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего пострадали приграничные населенные пункты Сумской области, а украинские защитники успешно отбили ряд атак врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, противник продолжает штурмовать позиции украинских войск, в частности на Северо-Слобожанском и Курском направлениях было осуществлено 62 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал украинские позиции вблизи Старицы, Волчанска, Прилепки и в направлении Григорьевки, одно боевое столкновение продолжается.
На Купянском направлении Силы обороны отбили две атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении захватчик атаковал вблизи Среднего, Новоселовки, Дружелюбовки, Ставок и Дробышево, две попытки продвижения были отбиты, бои продолжаются в четырех локациях.
На Славянском направлении продолжается бой в районе Серебрянки, а на Краматорском - две атаки в районах Васюковки и Предтечино.
На Константиновском направлении враг 12 раз атаковал в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки и в направлении Софиевки и Степановки, три боя продолжаются.
На Покровском направлении оккупанты совершили 19 атак в районах Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлина, Удачного, Молодецкого, Филиала и в направлении Нового Шахматного, Дорожного, Родинского, Гришино, один бой продолжается.
На Александровском направлении враг семь раз атаковал вблизи Ялты, Вишневого, Привольного, Рыбного и в направлении Андреевки-Клевцово, два боя продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили три попытки врага продвинуться в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боя продолжаются.
На Ореховском и Приднепровском направлениях Силы обороны отбили по одной и две атаки соответственно.
На других участках фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
За последние дни активность российских захватчиков возросла по всем направлениям фронта.
От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают пограничные населенные пункты, в том числе Рогизно, Уланово, Горки Сумской области, отметили в Генштабе.
Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия понесла примерно 1 203 310 потерь среди личного состава.
За последние сутки потери противника составили 1 240 человек.
Кроме того, украинские военные уничтожили 5 танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотников, 158 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную установку оккупантов.