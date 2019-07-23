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Генсек Ради Європи відреагував на результати виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 09:44
Генсек Ради Європи відреагував на результати виборів в Україні
Фото: Турбйорн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

За словами генсека, вибори створюють нову надію для України

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах в Раду. Про це він написав в Twitter.

За словами генсека, вибори створюють нову надію для України, а не корумповані інститути - це шлях до суверенної держави.

"Браво президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Вибори створюють нову надію для України. Не корумповані інститути, яким люди можуть довіряти, - це шлях до суверенної української держави ", - написав Ягланд.

Генсек Ради Європи відреагував на результати виборів в Україні

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 92.97% протоколів, за результатами яких лідирує партія "Слуга народу". Так, за неї проголосували 43.13%. Разом з "Слугою народу" в Раду, скоріше від усього, проходять політичні партії "Опозиційна платформа За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

Раніше РБК-Україна повідомило, що за результатами національного екзит-полу, в Раду нового скликання проходять 5 політичних партій.

Зазначимо, за даними ЦВК, партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобольшість в парламенті нового скликання. Партія, за попередніми оцінками, може претендувати на 121 мандат. Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу у більшості мажоритарних округів.

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