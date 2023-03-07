ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генсек ООН завтра посетит Киев: обсудит с Зеленским зерновое соглашение

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 15:02
Генсек ООН завтра посетит Киев: обсудит с Зеленским зерновое соглашение Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный секретарь ООН Антоний Гутерреш должен завтра, 8 марта, прибыть с визитом в Киев. Он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерреш должен во вторник прибыть в Польшу, откуда продолжит свой путь в Киев.

Сообщается, что генсек ООН будет находиться с визитом в Киеве 7-8 марта.

В среду Гутерреш должен встретиться с Зеленским, чтобы, в частности, обсудить продление соглашения по экспорту украинских зерновых.

Отметим, что это будет уже третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабной агрессии России.

Напомним, Reuters сообщало, что Украина начала переговоры по продолжению зерновой инициативы. При этом с Россией общаются партнеры.

Отметим, что срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Антониу Гутерриш
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти