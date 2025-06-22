Генсек ООН засудив удари США по Ірану як загрозу світовій безпеці

Антоніу Гутерріш назвав рішення президента США Дональда Трампа бомбити Іран небезпечною ескалацією, яка загрожує міжнародній безпеці.

Він висловив серйозну стурбованість через можливі наслідки цих дій для регіональної та глобальної стабільності.

Гутерріш закликав усі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до розширення конфлікту, та повернутися до діалогу й дипломатичних засобів вирішення суперечок. За його словами, мир і стабільність можуть бути досягнуті лише шляхом переговорів та взаєморозуміння, а не військових дій.

Також Генсек ООН наголосив на важливості дотримання міжнародного права та захисту цивільного населення у будь-яких конфліктах.