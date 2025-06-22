Генсек ООН осудил удары США по Ирану как угрозу мировой безопасности

Антониу Гутерриш назвал решение президента США Дональда Трампа бомбить Иран опасной эскалацией, которая угрожает международной безопасности.

Он выразил серьезную обеспокоенность из-за возможных последствий этих действий для региональной и глобальной стабильности.

Гутерриш призвал все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к расширению конфликта, и вернуться к диалогу и дипломатическим средствам разрешения споров. По его словам, мир и стабильность могут быть достигнуты только путем переговоров и взаимопонимания, а не военных действий.

Также Генсек ООН подчеркнул важность соблюдения международного права и защиты гражданского населения в любых конфликтах.