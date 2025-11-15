Генсек ООН засудив учорашній нічний терор РФ в Україні та закликав негайно це припинити

"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по декількох регіонах України. Атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру неприйнятні і мають бути негайно припинені", - написав Гутерріш.

Ще генсек ООН на тлі вчорашньої масованої атаки на Україну закликав до негайного припинення вогню, як першого кроку до миру.

"Я знову закликаю до негайного і беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного і стійкого миру, який повністю гарантує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - зазначив він.