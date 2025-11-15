Генсек ООН засудив учорашній нічний терор РФ в Україні та закликав негайно це припинити

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив нічний терор РФ в Україні, що стався 14 листопада. Він також закликав негайно припинити вогонь і його жахливі наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в Х.
"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по декількох регіонах України. Атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру неприйнятні і мають бути негайно припинені", - написав Гутерріш.
Ще генсек ООН на тлі вчорашньої масованої атаки на Україну закликав до негайного припинення вогню, як першого кроку до миру.
"Я знову закликаю до негайного і беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного і стійкого миру, який повністю гарантує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - зазначив він.
Ворог у ніч на 14 листопада влаштував повітряний терор усієї України - цього разу найбільше постраждав Київ і регіон, а також Полтавська, Харківська, Одеська та Черкаська області.
Окупанти спрямували на Україну аеробалістичні ракети "Кинджал" і крилаті "Калібри", "Циркони", а також безпілотники "Шахед", "Герань" і дрони інших типів.
Унаслідок масованої атаки РФ і роботи ППО загинули та постраждали люди, повідомлялося про численні пожежі та пошкодження, зокрема на об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.
Приміром, у столиці, згідно з останніми офіційними даними, загинуло шестеро людей. Ще до 40 - постраждалі, частина з яких у важкому стані.
Ще повідомлялося про численні пожежі у висотках і приватних будинках, на складах; про загоряння авто і вогонь на відкритих територіях, на дахах тощо.
Також унаслідок масованої атаки РФ 14 листопада в Києві та інших містах і населених пунктах України зникло світло, газ і вода.