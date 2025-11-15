RU

Генсек ООН осудил вчерашний ночной террор РФ в Украине и призвал немедленно прекратить это

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ночной террор РФ в Украине, произошедший 14 ноября. Он также призвал немедленно прекратить огонь и его ужасные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в Х.

"Я решительно осуждаю масштабные ракетные и беспилотные удары России по нескольким регионам Украины. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - написал Гутерриш.

Еще генсек ООН на фоне вчерашней массированной атаки на Украину призвал к немедленному прекращению огня, как первому шагу к миру.

"Я вновь призываю к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью гарантирует суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - отметил он.

 

Массированная атака РФ на Украину 14 ноября

Враг в ночь на 14 ноября устроил воздушный террор всей Украины - в этот раз больше всего пострадал Киев и регион, а также Полтавская, Харьковская, Одесская и Черкасская области.

Оккупанты направили на Украину аэробаллистические ракеты "Кинжал" и крылатые "Калибры", "Цирконы", а также беспилотники "Шахед", "Герань" и дроны других типов.

Впоследствии массированной атаки РФ и работы ПВО погибли и пострадали люди, сообщалось о многочисленных пожарах и повреждениях, в том числе на объектах гражданской и критической инфраструктуры.

К примеру, в столице, согласно последним официальным данным, погибли шесть человек. Еще до 40 - пострадавшие, часть из которых в тяжелом состоянии.

Еще сообщалось о многочисленных пожарах в высотках и частных домах, на складах; о возгорании авто и огне на открытых территориях, на крышах и так далее.

Также в результате массированной атаки РФ 14 ноября в Киеве и других городах и населенных пунктах Украины пропал свет, газ и вода.

