У Києві вже 36 постраждалих через нічний удар РФ, є "важкі"

Нічний удар росіян

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російські окупанти запустили по Україні 19 ракет і 430 ударних безпілотників.

Зокрема, для атаки ворог використовував аеробалістичні ракети "Кинджал" і балістику "Іскандер-М"/КN-23.

Основна маса ракет і безпілотників була запущена по Києву. У столиці були "прильоти" по багатоповерхівках.

Зокрема, у Дніпровському районі дрон вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки там почалася сильна пожежа. Рятувальники почали евакуацію людей, які опинилися заблокованими.

Також "прильоти" були по багатоповерхівках у Подільському, Святошинському, Деснянському, Солом'янському та Оболонському районах, школі в Дарницькому районі та лікарні в Голосіївському районі.

Згідно з останніми даними, було відомо про 35 постраждалих і шістьох загиблих мирних жителів.

У Міноборони РФ, як зазвичай, заявили про те, що вони нібито вдарили по військово-промислових підприємствах і об'єктах енергетики, які "забезпечують їхню роботу".

Детальніше про нічний удар російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.