ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Генсек ООН засудив учорашній нічний терор РФ в Україні та закликав негайно це припинити

Україна, Субота 15 листопада 2025 04:42
UA EN RU
Генсек ООН засудив учорашній нічний терор РФ в Україні та закликав негайно це припинити Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив нічний терор РФ в Україні, що стався 14 листопада. Він також закликав негайно припинити вогонь і його жахливі наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в Х.

"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по декількох регіонах України. Атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру неприйнятні і мають бути негайно припинені", - написав Гутерріш.

Ще генсек ООН на тлі вчорашньої масованої атаки на Україну закликав до негайного припинення вогню, як першого кроку до миру.

"Я знову закликаю до негайного і беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного і стійкого миру, який повністю гарантує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - зазначив він.

Масована атака РФ на Україну 14 листопада

Ворог у ніч на 14 листопада влаштував повітряний терор усієї України - цього разу найбільше постраждав Київ і регіон, а також Полтавська, Харківська, Одеська та Черкаська області.

Окупанти спрямували на Україну аеробалістичні ракети "Кинджал" і крилаті "Калібри", "Циркони", а також безпілотники "Шахед", "Герань" і дрони інших типів.

Унаслідок масованої атаки РФ і роботи ППО загинули та постраждали люди, повідомлялося про численні пожежі та пошкодження, зокрема на об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Приміром, у столиці, згідно з останніми офіційними даними, загинуло шестеро людей. Ще до 40 - постраждалі, частина з яких у важкому стані.

Ще повідомлялося про численні пожежі у висотках і приватних будинках, на складах; про загоряння авто і вогонь на відкритих територіях, на дахах тощо.

Також унаслідок масованої атаки РФ 14 листопада в Києві та інших містах і населених пунктах України зникло світло, газ і вода.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Війна в Україні Атака дронів
Новини
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе