Генсек ООН засудив учорашній нічний терор РФ в Україні та закликав негайно це припинити

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив нічний терор РФ в Україні, що стався 14 листопада. Він також закликав негайно припинити вогонь і його жахливі наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в Х.

"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по декількох регіонах України. Атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру неприйнятні і мають бути негайно припинені", - написав Гутерріш. Ще генсек ООН на тлі вчорашньої масованої атаки на Україну закликав до негайного припинення вогню, як першого кроку до миру. "Я знову закликаю до негайного і беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного і стійкого миру, який повністю гарантує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - зазначив він.