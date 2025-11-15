Генсек ООН осудил вчерашний ночной террор РФ в Украине и призвал немедленно прекратить это

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ночной террор РФ в Украине, произошедший 14 ноября. Он также призвал немедленно прекратить огонь и его ужасные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в Х.

"Я решительно осуждаю масштабные ракетные и беспилотные удары России по нескольким регионам Украины. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - написал Гутерриш. Еще генсек ООН на фоне вчерашней массированной атаки на Украину призвал к немедленному прекращению огня, как первому шагу к миру. "Я вновь призываю к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью гарантирует суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - отметил он.