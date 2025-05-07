Генсек ООН закликав Індію та Пакистан до стриманості

Військова ескалація між Індією та Пакистаном

В ніч на 7 травня за індійським часом Індія вдарила ракетами по території Пакистану та підконтрольних Пакистану районах Кашміру.

Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення. Пакистан закрив повітряний простір та почав операцію відплати у відповідь.

Ісламабад також скликає засідання Комітету нацбезпеки.

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