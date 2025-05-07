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Генсек ООН закликав Індію та Пакистан до стриманості

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан до максимальної стриманості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Гутерреш висловив глибоке занепокоєння військовими операціями Індії в Пакистані та контрольованому Пакистаном Кашмірі.

Генсек закликав Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості.

"Генеральний секретар украй занепокоєний військовими операціями Індії через лінію контролю і міжнародний кордон. Він закликає обидві країни до максимальної військової стриманості", - заявив він.

Генсек також додав, що "світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном".

Військова ескалація між Індією та Пакистаном

В ніч на 7 травня за індійським часом Індія вдарила ракетами по території Пакистану та підконтрольних Пакистану районах Кашміру.

Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення. Пакистан закрив повітряний простір та почав операцію відплати у відповідь.

Ісламабад також скликає засідання Комітету нацбезпеки.

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