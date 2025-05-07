Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военными операциями Индии в Пакистане и контролируемом Пакистаном Кашмире.
Генсек призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности.
"Генеральный секретарь крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности", - заявил он.
Генсек также добавил, что "мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном".
В ночь на 7 мая по индийскому времени Индия ударила ракетами по территории Пакистана и подконтрольных Пакистану районах Кашмира.
В результате атаки есть жертвы среди гражданского населения. Пакистан закрыл воздушное пространство и начал операцию возмездия в ответ.
Исламабад также созывает заседание Комитета нацбезопасности.
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