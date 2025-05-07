Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Военная эскалация между Индией и Пакистаном

В ночь на 7 мая по индийскому времени Индия ударила ракетами по территории Пакистана и подконтрольных Пакистану районах Кашмира.

В результате атаки есть жертвы среди гражданского населения. Пакистан закрыл воздушное пространство и начал операцию возмездия в ответ.

Исламабад также созывает заседание Комитета нацбезопасности.

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