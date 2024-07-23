Генсек ООН "закликав всіх скласти зброю" на час Олімпіади-2024

"У дусі олімпійського перемир’я, я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Виховуйте солідарність. І прагніть кінцевої мети: миру для всіх", - сказав Гуттереш.

Генсек ООН зазначив, що спорт об'єднує людей, а також сприяє взаємній повазі та чесній грі.