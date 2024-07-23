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Генсек ООН "закликав всіх скласти зброю" на час Олімпіади-2024

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав всіх до миру на час Олімпіади-2024 у Парижі, яка розпочнеться у п'ятницю, 26 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву Антоніу Гутерреш зробив під час промови на 142-й сесії МОК у Парижі.

"У дусі олімпійського перемир’я, я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Виховуйте солідарність. І прагніть кінцевої мети: миру для всіх", - сказав Гуттереш.

Генсек ООН зазначив, що спорт об'єднує людей, а також сприяє взаємній повазі та чесній грі.

Перемир'я на час Олімпіади-2024

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон закликав до "політичного перемир'я" під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Зазначимо, раніше Макрон вже пропонував припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор. Однак російський диктатор Володимир Путін заздалегідь відкинув цю ідею.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що для Росії не діятиме ніяких домовленостей. Щобільше, Росія може скористатись ситуацією для інтенсивнішого захоплення українських територій.

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