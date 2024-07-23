Генсек ООН "призвал всех сложить оружие" на время Олимпиады-2024

Перемирие на время Олимпиады-2024

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал к "политическому перемирию" во время Олимпийских игр-2024 в Париже.

Отметим, ранее Макрон уже предлагал прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр. Однако российский диктатор Владимир Путин заранее отверг эту идею.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для России не будет действовать никаких договоренностей. Более того, Россия может воспользоваться ситуацией для более интенсивного захвата украинских территорий.

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