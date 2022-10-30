UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек ООН стурбований виходом РФ з "зернової угоди" та відклав через це закордонну поїздку

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "глибоко стурбований" виходом Росії з зерновою угодою з Україною. Він відклав свою поїздку до Алжиру на саміт Ліги арабських держав на день, щоб зосередитися на цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Речник ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що Гутерреш продовжує брати участь в обговореннях, спрямованих на припинення призупинення участі Росії в угоді.

"Це ж зобов’язання також спрямоване на відновлення та повну реалізацію ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України, а також усунення перешкод, що залишаються на шляху експорту російського продовольства та добрив", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід з зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою дронів".

Після цього в ЄС закликали владу Росії переглянути своє рішення. НАТО також закликає РФ терміново відновити зернову угоду.

До того ж, за даними ЗМІ, Туреччина веде переговори з Росією щодо відновлення зернової угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНпродовольственный кризисРосійська Федерація