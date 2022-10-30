Генсек ООН стурбований виходом РФ з "зернової угоди" та відклав через це закордонну поїздку

Речник ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що Гутерреш продовжує брати участь в обговореннях, спрямованих на припинення призупинення участі Росії в угоді.

"Це ж зобов’язання також спрямоване на відновлення та повну реалізацію ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України, а також усунення перешкод, що залишаються на шляху експорту російського продовольства та добрив", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід з зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою дронів".

Після цього в ЄС закликали владу Росії переглянути своє рішення. НАТО також закликає РФ терміново відновити зернову угоду.

До того ж, за даними ЗМІ, Туреччина веде переговори з Росією щодо відновлення зернової угоди.

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