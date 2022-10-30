Туреччина веде переговори з РФ щодо відновлення зернової угоди, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Повідомляється, що двосторонні переговори продовжаться до понеділка. Турецький чиновник, який побажав залишитися неназваним, сказав, що є підстави для оптимізму, незважаючи на ухвалене Росією рішення вийти з угоди про безпечний транзит агропродукції на невизначений термін.

За словами турецького чиновника, судна, які вже прибули до Стамбула, перевіряються, але нові зерновози з України поки що не вирушають.