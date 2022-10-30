НАТО закликає Росію терміново відновити зернову угоду

Росії необхідно в терміновому порядку відновити дію зернової угоди, щоб Україна змогла продовжувати експорт сільгосппродукції.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.

"Президент Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) має припинити робити продовольство зброєю і закінчити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує", - наголосила Лунгеску.

За її словами, зернову угоду, яку було затверджено у Туреччині, підтримують усі країни-члени Альянсу.

"Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі", - додала прес-секретар.