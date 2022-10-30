ЄС закликає Росію скасувати рішення про призупинення її участі у зерновій угоді

Євросоюз закликає Росію переглянути рішення про зупинення її участі в угоді щодо вивезення українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Також він додав, що рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 29 жовтня, влада Росії вирішила вийти з зернової угоди, завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.

Також ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський обурений рішенням РФ і заявив, що "купка людей" у Кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції.

Окрім того, Байден також Байден відреагував на рішення Росії щодо зернової угоди.