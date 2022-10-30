ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС закликає Росію скасувати рішення про призупинення її участі у зерновій угоді

Новость на русском →
Брюсель, Неділя 30 жовтня 2022 10:22
ЄС закликає Росію скасувати рішення про призупинення її участі у зерновій угоді Фото: Боррель закликає Росію скасувати своє рішення вийти з зернової угоди (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Євросоюз закликає Росію переглянути рішення про зупинення її участі в угоді щодо вивезення українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", - написав Боррель.

Також він додав, що рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 29 жовтня, влада Росії вирішила вийти з зернової угоди, завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.

Також ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський обурений рішенням РФ і заявив, що "купка людей" у Кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції.

Окрім того, Байден також Байден відреагував на рішення Росії щодо зернової угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Жозеп Боррель Евросоюз Війна в Україні
NEWS
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік