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Генсек ООН сподівається на продовження "зернової угоди" Росією

Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (flickr by President United Nations
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається, що Росія вирішить продовжити "зернову угоду", яка дозволяє експортувати зерно з України Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами генсека, ООН "безперервно працює" над продовженням угоди, яка гарантує безпечний вихід суден з українським зерном у Чорне море.

Він додав, що з цього питання протягом минулого тижня було досягнуто "великого прогресу".

"Нам необхідні термінові дії для запобігання голоду та голоду у дедалі більшій кількості місць по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля щодо забезпечення постачання російського продовольства та добрив на світові ринки мають важливе значення для глобальної продовольчої безпеки", - наголосив Гутерреш.

Зазначимо, що, згідно з домовленостями, дія "зернової угоди" закінчується у суботу, 19 листопада.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що в Женеві почалися переговори між російською делегацією та високопосадовцями ООН з приводу невдоволення Москви угодою щодо експорту зерна з Чорного моря.

Також ми писали, що, за даними Reuters, Росія домагається послаблення обмеження щодо державного Россільгоспбанку натомість на продовження "зернової угоди".

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