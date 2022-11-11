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ООН розпочала переговори з Росією щодо зернової угоди

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Женева, П'ятниця 11 листопада 2022 14:26
ООН розпочала переговори з Росією щодо зернової угоди Фото: у Женеві розпочалися переговори ООН з Росією щодо зернової угоди (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Женеві розпочалися переговори між російською делегацією та високопосадовцями ООН з приводу невдоволення Москви угодою щодо експорту зерна з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори відбуваються лише за вісім днів до того, як липнева угода, укладена за посередництва ООН та Туреччини, має бути продовжена. Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі, відкривши експорт продуктів харчування та добрив із кількох портів України на Чорному морі.

Москва заявила, що готова вийти з угоди, термін дії якої може закінчитися 19 листопада, якщо не буде досягнуто прогресу у вирішенні її проблем. Росія призупинила свою участь наприкінці жовтня, але повернулася за чотири дні.

Росія заявила, що це відповідь на атаку безпілотників на флот Москви у Криму, в якій звинувачує Україну. Київ не взяв на себе відповідальність та заперечує використання коридору безпеки зернової програми у військових цілях.

Представник ООН у Женеві Алессандра Веллуччі повідомила, що керівник відділу допомоги ООН Мартін Гріффітс, який очолює переговори щодо українського експорту, та високопоставлений торговий представник ООН Ребека Грінспан зустрічаються із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Вершиніним в офісі ООН у Женеві.

"Ми сподіваємося, що це обговорення має сприяти прогресу, досягнутому у полегшенні безперешкодного експорту продуктів харчування та добрив із Російської Федерації на світові ринки", - сказала вона на брифінгу.

Веллуччі не згадала, чи варто на порядку денному продовження угоди.

Нагадаємо, Росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного Россільгоспбанку, щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про постачання продовольства з України.

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