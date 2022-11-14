Генсек ООН надеется на продление "зерновой сделки" Россией

По словам генсека, ООН "безостановочно работает" над продлением сделки, которая обеспечивает безопасный выход судов с украинским зерном в Черное море.

Он добавил, что по этому вопросу в течении прошлой недели был достигнут "большой прогресс".

"Нам необходимы срочные действия для предотвращения голода и голода во все большем числе мест по всему миру. Черноморская зерновая инициатива и усилия по обеспечению поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки имеют важное значение для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул Гутерриш.

Отметим, что, согласно договоренностям, действие "зерновой сделки" заканчивается в субботу, 19 ноября.