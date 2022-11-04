Росія домагається зняття санкцій із держбанку для продовження зернової угоди, - Reuters

Росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного Россельхозбанка, щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про постачання продовольства з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Москва призупинила свою участь у зерновій угоді наприкінці жовтня, але повернулася лише через чотири дні. Президент Володимир Путін залишив за Росією можливість знову призупинити дію угоди, укладеної за посередництвом ООН, тоді як голова ООН Антоніу Гутерреш наполягає на тому, щоб Москва погодилася продовжити дію пакту після закінчення терміну її дії, запланованої на 19 листопада.

Росія публічно не деталізувала свої вимоги, окрім закликів розблокувати російські добрива, що застрягли в європейських портах та на складах, та відновити експорт аміаку, важливого інгредієнта добрив, російсько-українським трубопроводом.

Чотири джерела, які відмовилися назвати себе через делікатність теми, заявили, що Росія просила країни Заходу дозволити державному кредитору Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, незважаючи на західні санкції.

Це дозволить банку, який досі не відігравав значної ролі у міжнародній торгівлі зерном, проводити платежі за російське зерно та інші продукти харчування, додали два джерела. До останніх санкцій такими платежами займалися міжнародні банки та дочірні структури інших російських банків Швейцарії.

Джерела не повідомляють, який відгук отримала Росія на свої пропозиції, якщо така взагалі була.

Росія заявила, що санкції, введені після початку війни проти України, ускладнюють для російських торговців зерном та добривами обробку платежів та доступ до судів, страхових компаній та портів, навіть незважаючи на те, що продовольство не потрапило під санкції.

Джерело в ООН на умовах анонімності повідомило, що спрощення платежів за російські продукти харчування та добрива через Россельхозбанк обговорюється з Європейським Союзом та іншими сторонами.

Москва заявила, що її згода на продовження угоди щодо чорноморського зерна залежить від підтримки її власного експорту зерна та добрив. Росія є великим виробником сільськогосподарської продукції та найбільшим у світі експортером пшениці.

Україна, чиї поставки на світові ринки були заблоковані війною та контролем Росії над водами Чорного моря до липня, є одним із найбільших постачальників зернових, олійних культур та рослинних олій.

Відновлення Росією угоди 2 листопада послідувало за посередництвом Туреччини, яка разом з ООН допомогла досягти угоди.

Дмитро Патрушев, син секретаря Ради безпеки Росії та соратника Путіна Миколи Патрушева, був головою правління банку з 2010 до 2018 року, а зараз є міністром сільського господарства Росії.

Банк та обидва члени родини Патрушевих перебувають під санкціями Заходу.

Якщо прохання Росії буде задоволено, роль Россельхозбанка у торгівлі зерном у Росії може значно зрости.