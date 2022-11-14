Генсек ООН надеется на продление "зерновой сделки" Россией
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надеется, что Россия решит продлить "зерновую сделку", которая позволяет экспортировать зерно из Украины по Черному морю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам генсека, ООН "безостановочно работает" над продлением сделки, которая обеспечивает безопасный выход судов с украинским зерном в Черное море.
Он добавил, что по этому вопросу в течении прошлой недели был достигнут "большой прогресс".
"Нам необходимы срочные действия для предотвращения голода и голода во все большем числе мест по всему миру. Черноморская зерновая инициатива и усилия по обеспечению поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки имеют важное значение для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул Гутерриш.
Отметим, что, согласно договоренностям, действие "зерновой сделки" заканчивается в субботу, 19 ноября.
Напомним, 11 ноября стало известно, что в Женеве начались переговоры между российской делегацией и высокопоставленными должностными лицами ООН по поводу недовольства Москвы соглашением по экспорту зерна из Черного моря.
Также мы писали, что, по данным Reuters, Россия добивается ослабления ограничения в отношении государственного Россельхозбанка взамен на продление "зерновой сделки".
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