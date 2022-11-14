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Генсек ООН надеется на продление "зерновой сделки" Россией

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Бали, Понедельник 14 ноября 2022 19:29
Генсек ООН надеется на продление "зерновой сделки" Россией Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (flickr by President United Nations General Assembly)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надеется, что Россия решит продлить "зерновую сделку", которая позволяет экспортировать зерно из Украины по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам генсека, ООН "безостановочно работает" над продлением сделки, которая обеспечивает безопасный выход судов с украинским зерном в Черное море.

Он добавил, что по этому вопросу в течении прошлой недели был достигнут "большой прогресс".

"Нам необходимы срочные действия для предотвращения голода и голода во все большем числе мест по всему миру. Черноморская зерновая инициатива и усилия по обеспечению поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки имеют важное значение для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул Гутерриш.

Отметим, что, согласно договоренностям, действие "зерновой сделки" заканчивается в субботу, 19 ноября.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в Женеве начались переговоры между российской делегацией и высокопоставленными должностными лицами ООН по поводу недовольства Москвы соглашением по экспорту зерна из Черного моря.

Также мы писали, что, по данным Reuters, Россия добивается ослабления ограничения в отношении государственного Россельхозбанка взамен на продление "зерновой сделки".

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