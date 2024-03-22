Генсек ООН рішуче засудив масовані удари РФ по енергооб'єктах України

Реакцію Гутерреша на черговий масштабний повітряний удар з боку РФ по Україні 22 березня навів заступник і речник генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральний секретар приголомшений триваючими вбивствами та руйнуваннями та ще раз підкреслює, що напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право; вони неприйнятні і мають припинитися негайно", - заявив він.

Засудження сьогоднішніх російських ударів, що призвели в Україні до порушення водопостачання в деяких районах і залишили без світла понад 1,5 мільйона громадян у Харкові, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Одеській, Донецькій, Сумській та Кіровоградській областях, було озвучене й іншими представниками ООН.

Як заявив у п'ятницю Верховний представник Організації з питань роззброєння Ізумі Накаміцу в Раді Безпеки, націлювання на енергетичну інфраструктуру, що надає основні державні послуги, є "чорно-білим питанням - це просто неприйнятно".

"Масштаби та об'єми цього руйнування жахливі", - зазначив він.

Своєю чергою координатор гуманітарних питань ООН Деніз Браун заявила, що "обурена масштабами сьогоднішніх атак російських Збройних сил на енергетичну інфраструктуру по всій Україні.

Масований удар РФ по Україні 22 березня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі війська РФ завдали по Україні комбінованого ракетного-авіаційного удару, застосувавши 151 засіб повітряного нападу. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені 92 ворожі цілі, а саме: 55 "Шахедів", 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, окупанти вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС буда загроза повного знеструмлення. Важка ситуація виникла у Харкові - місто було знеструмлене та були проблеми з інтернетом, водою.

Крім того, проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, сьогоднішня атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни.

Детальніше про масований комбінований удар РФ по Україні та його наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.