Генсек ООН решительно осудил массированные удары РФ по энергообъектам Украины

Реакцию Гутерреша на очередной масштабный воздушный удар со стороны РФ по Украине 22 марта привел заместитель и спикер генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ошеломлен продолжающимися убийствами и разрушениями и еще раз подчеркивает, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право; они неприемлемы и должны прекратиться немедленно", - заявил он.

Осуждение сегодняшних российских ударов, которые привели в Украине к нарушению водоснабжения в некоторых районах и оставили без света более 1,5 миллиона граждан в Харькове, в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Одесской, Донецкой, Сумской и Кировоградской областях, было озвучено и другими представителями ООН.

Как заявил в пятницу Верховный представитель Организации по разоружению Изуми Накамицу в Совете Безопасности, нацеливание на энергетическую инфраструктуру, предоставляющую основные государственные услуги, является "черно-белым вопросом - это просто неприемлемо".

"Масштабы и объемы этого разрушения ужасающие", - отметил он.

В свою очередь, координатор гуманитарных вопросов ООН Дениз Браун заявила, что "возмущена масштабами сегодняшних атак российских Вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру по всей Украине".

Массированный удар РФ по Украине 22 марта

Ранее сообщалось, что этой ночью войска РФ нанесли по Украине комбинированный ракетно-авиационный удар, применив 151 средство воздушного нападения. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были уничтожены 92 вражеских цели, а именно: 55 "Шахедов", 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Под ударом противника была энергетика. В частности, оккупанты ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС была угроза полного обесточивания. Трудная ситуация возникла в Харькове - город был обесточен и были проблемы с интернетом, водой.

Кроме того, проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сегодняшняя атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

Подробнее о массированном комбинированном ударе РФ по Украине и его последствиях - читайте в материале РБК-Украина.