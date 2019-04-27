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Генсек ООН раскритиковал Трампа за решение по договору об оружии


Гутерриш настаивает на необходимости соблюдения договора о торговле оружием

Международный договор о торговле оружием, о выходе из которого накануне объявил президент США Дональд Трамп, является единственным глобальным инструментом контроля в этой сфере. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

По словам Гутерриша, договор является знаковым достижением в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием. Он также отметил, что в условиях растущей международной напряженности и интереса к модернизации арсеналов это особенно важно.

Отметим, накануне Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. По его мнению, данный шаг направлен на защиту прав американцев. Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 странами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.

Напомним, ранее Трамп заявил о необходимости США и РФ избавиться от ядерного оружия. Он также поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над такими вооружениями.

Ранее также директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что Россия представляет серьезную угрозу для США.

 

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