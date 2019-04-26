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Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Новости » Политика    26.04.2019 - 20:38
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, заявил, что "отзывает свою подпись" под договором.

Трамп заявил, что в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о выходе.

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.

Текст договора большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.

Договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, потому что РФ нарушает его и не предоставляет отчет. 

 

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