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Генсек ООН розкритикував Трампа за рішення щодо договору про зброю


Гутерріш наполягає на необхідності дотримання договору про торгівлю зброєю

Міжнародний договір про торгівлю зброєю, про вихід з якого напередодні оголосив президент США Дональд Трамп, є єдиним глобальним інструментом контролю у цій сфері. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає Центр новин ООН.

За словами Гутерріша, договір є знаковим досягненням у забезпеченні відповідальності за торгівлю зброєю. Він також зазначив, що в умовах зростання міжнародної напруженості та інтересу до модернізації арсеналів це особливо важливо.

Відзначимо, напередодні Дональд Трамп заявив про вихід США з міжнародного договору про торгівлю зброєю. На його думку, даний крок спрямований на захист прав американців. Договір діє з 24 грудня 2014 року і ратифікований 83 країнами, в тому числі з Японією, Аргентиною, Мексикою, Австралією, Австрією, Бельгією, Німеччиною, Швецією та іншими. США договір підписали, але не ратифікували.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про необхідність США і РФ позбутися ядерної зброї. Він також доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над такими озброєннями.

Раніше також директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що Росія представляє серйозну загрозу для США.

 

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