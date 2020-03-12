Генсек ООН призвал все страны активизировать усилия в борьбе с пандемией коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с посланием к властям всех государств мира в связи с объявлением о пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Гутерриш заявил, что сегодняшнее заявление главы Всемирной организации здравоохранения о мировой пандемии нового коронавируса "является призывом к действию и солидарности" ко всем странам.

"Когда мы боремся с вирусом, мы не можем позволить страху стать вирусным. Все вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии… Лучшие ученые говорят нам, что если страны будут обнаруживать, проверять, лечить, изолировать, отслеживать и мобилизовать людей, мы сможем многое сделать для уменьшения распространения вируса", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН призвал власти всех стран активизировать усилия в борьбе с пандемией.

"Мы должны проявить солидарность с самыми уязвимыми: пожилыми и больными людьми, людьми, у которых нет доступа к надежной медицине и находящимися на грани нищеты", - добавил глава Организации объединенных наций.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. Запрет введен на 30 дней на поездки из Европы.

РБК-Украина писало, что в мире не подтвержден ни один случай коронавируса лишь в 81 стране из 193 государств, официально признанных ООН.