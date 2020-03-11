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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Новости » Общество     11.03.2020 - 18:32
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Коронавирус признали пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гебреисус, ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в мире.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил глава ВОЗ.

Отметим, пандемия - это сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны и сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения "свиного гриппа" N1H1.

Напомним, сегодня, 11 марта, Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Ранее в ВОЗ сообщали, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID19.

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