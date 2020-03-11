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В ВОЗ назвали количество стран, в которых нет коронавируса

Новости » Общество     11.03.2020 - 19:05
В ВОЗ назвали количество стран, в которых нет коронавируса
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr)

О случаях коронавируса не сообщили лишь в 81 стране мира

В мире не подтвержден ни один случай коронавируса лишь в 81 стране из 193 государств, официально признанных ООН. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Также глава ВОЗ отметил, что в 57 странах официально подтвердили 10 и менее случаев коронавируса.

"81 страна не сообщила ни о каких COVID19 случаях, а 57 стран сообщили о 10 или менее случаях. Мы не можем это более громко, более четко, или более часто: все страны все еще могут изменить ход этой пандемии", - заявил Гебреисус.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ 11 марта объявил пандемию коронавируса в мире. Последний раз пандемия в мире объявлялась в 2009 году, когда была зафиксирована вспышка "свиного" гриппа.

Также РБК-Украина писало, что 11 марта в Украине ввели карантин из-за распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля во всех областях. В связи с этим запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

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