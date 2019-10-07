Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

В ООН опасаются начала военных действий Турции против курдской армии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал все стороны на северо-востоке Сирии проявить максимальную сдержанность, после сообщения о выводе американских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Гутерриша, вывод американских войск дает возможность для нанесения удара со стороны Турции по курдским войскам.

"Очень важно, чтобы в настоящее время все стороны проявляли максимальную сдержанность. Генеральный секретарь также подчеркивает, что гражданская инфраструктура должна быть всегда защищена и что должен быть гарантирован устойчивый, беспрепятственный и безопасный гуманитарный доступ к нуждающимся гражданским лицам", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп завил о выводе американских военных из северной части Сирии. При этом, Трамп пригрозил Турции уничтожением ее экономики, в случае "запретных" действий, подразумевая атаку по курдским войскам.

Также РБК-Украина сообщало, что президенты Турции и США Раджеп Эрдоган и Дональд Трамп договорились провести встречу. Она должна состояться в ноябре в Вашингтоне.