Трамп и Эрдоган договорились о встрече

Коллаж РБК-Украина

Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили создание зоны безопасности в Сирии и договорились о встрече в Вашингтоне в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

Эрдоган подтвердил четкую позицию Турции в отношении взятых обязательств в борьбе с ИГИЛ. Также два президента договорились о встрече в Вашингтоне в следующем месяце.

"Президент Турции во время переговоров заявил, что создание зоны безопасности является ключевым для нейтрализации угрозы со стороны террористов PKK-YPG и создание условий, необходимых для возвращения сирийских беженцев до родной страны", - говорится в сообщении.

Эрдоган подтвердил четкую позицию Турции в отношении взятых обязательств в борьбе с ИГИЛ и выразил обеспокоенность относительно невыполнения обязательств в рамках соглашения, заключенного между двумя странами.

Напомним, США не будут поддерживать или участвовать в турецкой военной операции на севере Сирии.

Также сообщалось, что Турция не довольна переговорами с США по созданию безопасной зоны в Сирии.