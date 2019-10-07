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Трамп и Эрдоган договорились о встрече

Новости » В мире    07.10.2019 - 11:58
Трамп и Эрдоган договорились о встрече
Коллаж РБК-Украина

Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили создание зоны безопасности в Сирии и договорились о встрече в Вашингтоне в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

Эрдоган подтвердил четкую позицию Турции в отношении взятых обязательств в борьбе с ИГИЛ. Также два президента договорились о встрече в Вашингтоне в следующем месяце.

"Президент Турции во время переговоров заявил, что создание зоны безопасности является ключевым для нейтрализации угрозы со стороны террористов PKK-YPG и создание условий, необходимых для возвращения сирийских беженцев до родной страны", - говорится в сообщении.

Эрдоган подтвердил четкую позицию Турции в отношении взятых обязательств в борьбе с ИГИЛ и выразил обеспокоенность относительно невыполнения обязательств в рамках соглашения, заключенного между двумя странами.

Напомним, США не будут поддерживать или участвовать в турецкой военной операции на севере Сирии.

Также сообщалось, что Турция не довольна переговорами с США по созданию безопасной зоны в Сирии.

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