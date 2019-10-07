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Трамп заявил о готовности вывести войска США из Сирии

Новости » Общество    07.10.2019 - 16:58
Трамп заявил о готовности вывести войска США из Сирии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США заявил, что пришло время завершить бесконечные войны

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности завершить военную кампанию Америки в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По словам Трампа, Соединенные Штаты входили в Сирию на 30 дней, но остались в военном конфликте на долгие годы, и теперь пришло время вернуть американских военных домой.

"США, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой", - написал Трамп.

Трамп заявил о готовности вывести войска США из Сирии

Президент США отметил, что теперь другие участники конфликта в Сирии должны принимать решения о дальнейших действиях.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками ИГИЛ. Мы находимся в 7000 милях от них и победим ИГИЛ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами", - заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что США отказались от участия в военной операции Турции на севере Сирии, где турецкое правительство планирует создать "безопасную зону".

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