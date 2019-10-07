Генсек ООН закликав до стриманості в Сирії

Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

В ООН побоюються початку військових дій проти Туреччини курдської армії

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав усі сторони на північному сході Сирії проявити максимальну стриманість, після повідомлення про виведення американських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Гутерриша, виведення американських військ дає можливість для нанесення удару з боку Туреччини з курдським військам.

"Дуже важливо, щоб в даний час всі сторони проявляли максимальну стриманість. Генеральний секретар також підкреслює, що цивільна інфраструктура повинна бути завжди захищена і що повинен бути гарантований стійкий, безперешкодний і безпечний гуманітарний доступ до нужденним цивільним особам", - заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військових з північної частини Сирії. При цьому, Трамп пригрозив Туреччині знищенням її економіки, у разі "заборонених" дій, маючи на увазі атаку по курдських військам.

Також РБК-Україна повідомляло, що президенти Туреччини і США Раджеп Ердоган і Дональд Трамп домовилися провести зустріч. Вона повинна відбутися в листопаді у Вашингтоні.