Генсек ООН призвал Россию не отсоединять ЗАЭС от электросетей Украины

Во время своего визита в Одессу генеральный секретарь ООН призвал Россию отказаться от идеи отключения электросетей Украины от ЗАЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Очевидно, что электричество из Запорожья - это украинское электричество, и оно необходимо, особенно зимой, для украинского народа. И этот принцип должен полностью соблюдаться", - заявил генсек ООН.

По словам генерального секретаря ООН, ЗАЭС должна быть полностью демилитаризована, а украинская электроэнергия - принадлежит исключительно украинцам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской атомной станции. Они хотят отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины.

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