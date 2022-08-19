Генсек ООН закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України

Під час свого візиту до Одеси, генеральний секретар ООН закликав Росію відмовитись від ідеї щодо відключення електромереж України від ЗАЕС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами генерального секретаря ООН, ЗАЕС повинна бути повністю демілітаризована, а українська електроенергія - належить виключно українцям.
"Очевидно, що електрика із Запоріжжя - це українська електрика, і вона необхідна, особливо взимку, для українського народу. І цей принцип має повністю дотримуватися", - заявив генсек ООН.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про, що російські окупанти готують масштабну провокацію на Запорізькій атомній станції. Вони хочуть відключити ЗАЕС від енергосистеми України.
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