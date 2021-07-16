ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Генсек ООН закликав до перемир'я під час Олімпіади в Токіо

Новость на русском →
Нью-Йорк, П'ятниця 16 липня 2021 04:47
Генсек ООН закликав до перемир'я під час Олімпіади в Токіо Фото: генсек ООН Антоніу Гуттеріш (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антоніу Гутерріш виступив з традиційним закликом до країн дотримуватися олімпійського перемир'я під час Олімпіади в Токіо. Він також виступив за те, щоб перемир'я тривало і після Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення генсека ООН.

Олімпійське перемир'я - це традиційний сигнал до того, щоб "всі гармати мовчали" в період проведення ігор

"Я закликаю всі сторони в конфліктах дотримуватися олімпійського перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо і закріпити його в майбутні тижні і місяці", - сказав Гутерріш.

Генсек ООН вважає, що народи можуть використовувати олімпійське перемир'я для встановлення тривалого режиму припинення вогню і для пошуку шляху до сталого миру.

Гутерріш нагадав, що Олімпіада буде проходити в пандемію і спортсменам довелося подолати величезні труднощі для участі в ній.

"Нам потрібно продемонструвати таку ж силу і солідарність у справі встановлення миру", - додав генсек ООН.

Олімпіада відбудеться в Токіо з 23 липня до 8 серпня. Попри найжорстокіші обмеження, накладені як на учасників турніру, так і на членів делегацій, у спортсменів виявляють коронавірус.

Нагадаємо, в Японії до кінця липня обіцяють вакцинувати всіх літніх людей. Такий поспіх пов'язаний з поширенням коронавірусу "Дельта" і проведенням Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Японії відбудуться без глядачів. Таке рішення прийняли організатори Олімпіади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва