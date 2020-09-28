Генсек ООН призвал Азербайджан к прекращению огня в Карабахе

Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/european_parliament)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

По его словам, Гутерриш заявил о необходимости немедленного прекращения огня, незамедлительного возобновления переговоров без предусловий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также немедленного направления наблюдателей ОБСЕ в регион.

При этом он добавил, что генсек ООН также проведет разговор с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

Напомним, 27 сентября войска Азербайджана перешли в контрнаступление в Нагорном Карабахе. Боевые действия начались вдоль всей линии соприкосновения. Азербайджанская армия сообщала о взятии под контроль по меньшей мере семи населенных пунктов. Ереван, со своей стороны, обвинил Баку в объявлении войны всему армянскому народу.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане назвали конфликт с Арменией "отечественной войной".

РБК-Украина следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе, подробности читайте в материале "Возобновление конфликта Армении и Азербайджана: что важно знать".