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Генсек ООН закликав Азербайджан до припинення вогню в Карабасі

Нью-Йорк, Понеділок 28 вересня 2020 19:53
Генсек ООН закликав Азербайджан до припинення вогню в Карабасі
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. В ході розмови закликав до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Про це заявив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик під час брифінгу.

За його словами, Гутерріш заявив про необхідність негайного припинення вогню, негайного відновлення переговорів без передумов під егідою співголів Мінської групи, а також негайного направлення спостерігачів ОБСЄ в регіон.

При цьому він додав, що генсек ООН також проведе розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном.

Нагадаємо, 27 вересня війська Азербайджану перейшли в контрнаступ у Нагірному Карабасі. Бойові дії почалися вздовж всієї лінії зіткнення. Азербайджанська армія повідомляла про взяття під контроль щонайменше семи населених пунктів. Єреван, зі свого боку, звинуватив Баку в оголошенні війни всього вірменського народу.

Раніше повідомлялося, що в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією "вітчизняною війною".

РБК-Україна стежить за розвитком ситуації в Нагірному Карабасі, подробиці читайте в матеріалі "Відновлення конфлікту Вірменії та Азербайджану: що важливо знати".

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