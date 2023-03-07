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Генсек ООН приїхав до України. Завтра він зустрінеться із Зеленським

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Генсек Антоніу Гутерреш вранці прибув до Польщі. Наразі він перебуває в Україні, прямуючи до Києва, де він у середу зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження чорноморської зернової угоди в усіх аспектах", - заявив він.

При цьому Хак зазначив, що це третій візит Гутерреша за останній рік.

Нагадаємо, Україна розпочала переговори щодо продовження зернової ініціативи . При цьому із Росією спілкуються партнери.

Зазначимо, що дії угоди спливає 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросить сторони про продовження ініціативи ще щонайменше на один рік.

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