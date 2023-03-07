RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек ООН приехал в Украину. Завтра он встретится с Зеленским

Фото: Генсек ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах", - заявил он.

При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерреша за последний год.

Напомним, Украина начала переговоры по продолжению зерновой инициативы. При этом с Россией общаются партнеры.

Отметим, что действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНАнтониу Гутерриш