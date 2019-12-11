Генсек ООН приветствует результаты встречи "нормандской четверки"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с одобрением воспринял результаты встречи "нормандской четверки", которая прошла 9 декабря в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Отмечается, что Гутерриш заявил о решительной поддержке ООН лидирующей роли стран-членов "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках Минских соглашений.

"Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении.

Ранее Великобритания поприветствовала договоренности, достигнутые на встрече "нормадской четверки" в Париже. Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по минскими договоренностями.

РБК-Украина писало, что посольство США в Украине отметило важный прогресс после нормандской встречи в Париже 9 декабря. США призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.