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Британия призывает Россию выполнить обязательства после нормандской встречи

Новости » Политика     10.12.2019 - 22:59
Британия призывает Россию выполнить обязательства после нормандской встречи
Фото: нормандская встреча (kremlin.ru)

Великобритания остается приверженцем стремлений к установлению мира

Великобритания приветствовала договоренности, достигнутые на встречи "нормадской четверки" в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Киеве.

Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по минскими договоренностями.

"Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта", - говорится в сообщении.

Британия призывает Россию выполнить обязательства после нормандской встречи

Ранее посольство США в Украине отметило важный прогресс после нормандской встречи в Париже 9 декабря. США призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.

РБК-Украина писало, что в заявлении спикера Европейского союза отмечается, что динамика вчерашних переговоров на нормандській встречи открывает окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе.

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